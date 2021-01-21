В Госдуме РФ призвали восстановить отношения с Грузией - видео

https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/15/250665907.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210121/250665972/V-Gosdume-RF-prizvali-vosstanovit-otnosheniya-s-Gruziey-video.html
В Госдуме РФ призвали восстановить отношения с Грузией. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий на брифинге в Москве
Леонид Слуцкий в начале своего ответа на вопрос журналиста отметил, что "вступление Грузии в НАТО возможно, но Россия к этому сценарию готова".
Затем глава думского комитета подчеркнул, что необходимо параллельно начать процесс восстановления отношений с Грузией.
"Необходимо восстанавливать двустороннее гуманитарное и экономическое сотрудничество, а также позиции русского языка в Грузии", - заявил Леонид Слуцкий.