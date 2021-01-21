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В Госдуме РФ призвали восстановить отношения с Грузией - видео

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Видео-новости из Грузии (485)
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Sputnik Грузия
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В Госдуме РФ призвали восстановить отношения с Грузией. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий на брифинге в Москве

Леонид Слуцкий в начале своего ответа на вопрос журналиста отметил, что "вступление Грузии в НАТО возможно, но Россия к этому сценарию готова".

Затем глава думского комитета подчеркнул, что необходимо параллельно начать процесс восстановления отношений с Грузией.

"Необходимо восстанавливать двустороннее гуманитарное и экономическое сотрудничество, а также позиции русского языка в Грузии", - заявил Леонид Слуцкий.

Темы:
Видео-новости из Грузии (485)
Теги:
Госдума РФ, Грузия, Россия, Россия


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