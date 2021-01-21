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Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19

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Видео-новости из Грузии (486)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210121/250671216/Privivatsya-ili-net-pochemu-ne-vse-v-Gruzii-khotyat-vaktsinirovatsya-ot-COVID-19.html

План мероприятий по вакцинации от COVID-19 населения Грузии готов. Что же думают жители страны о таких прививках, смотрите в видео Sputnik Грузия

Платформа COVAX получила от Грузии подтверждение о том, что страна собирается принять поставки вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года.

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Какая именно вакцина первая появится в Грузии – пока неизвестно. Разговоры идут об американо-немецкой Pfizer и британской AstraZeneca. Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари.

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены так: вначале сектор здравоохранения, затем персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), потом население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 лет, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет. Далее планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех жителей Грузии, которые уже перенесли вирус.

Темы:
Видео-новости из Грузии (486)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия


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