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Байден вернул США в ВОЗ. Что еще решил новый президент США?

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Джо Байден официально вступил в должность президента США и уже успел подписать 17 указов. Смотрите в видео значится ли в списке указов договор СНВ-III

Большинство подписанных указов подорвали прежние усилия теперь уже бывшего американского лидера - Дональда Трампа.

Джо Байден вернул США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Также глава государства заморозил строительство стены на границе с Мексикой и призвал граждан к соблюдению масочного режима.

Инаугурация президента Джо Байдена прошла 20 января. Демократ, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.

 

 

 

Теги:
Политика, президент США, Джо Байден, США


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