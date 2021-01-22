Байден вернул США в ВОЗ. Что еще решил новый президент США?

Большинство подписанных указов подорвали прежние усилия теперь уже бывшего американского лидера - Дональда Трампа.
Джо Байден вернул США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Также глава государства заморозил строительство стены на границе с Мексикой и призвал граждан к соблюдению масочного режима.
Инаугурация президента Джо Байдена прошла 20 января. Демократ, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.