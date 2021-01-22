Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?

В итальянском аэропорту проводят эксперимент: обучают собак распознавать людей с коронавирусом. Смотрите, как четвероногие определяют зараженных

Говорят, что животные работают получше многих тестов: определяют даже разные штаммы - британский, бразильский или южноафриканский.

"Если человек переносит коронавирус бессимптомно, собаки могут определить это. Они также могут отличить грипп от COVID-19 и распознать штаммы коронавируса", - рассказала менеджер компании по обеспечению безопасности аэропортов Барбара Сарфатти.

Пилотный проект внедрили еще в прошлом году – в Хельсинки. Отмечается, что собаки распознавали вирус с вероятностью 95%.

Как собаки это делают? В каких еще странах проводят подобные эксперименты? И на чем основан метод дрессировки, который разработали в России, - смотрите в нашем видео.