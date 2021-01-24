Акция протеста в Тбилиси против ограничений и запретов из-за коронавируса - видео

В Тбилиси у здания правительственной администрации в воскресенье прошла акция протеста против введенных властями запретов и ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19

Участие в акции приняли представители разных политических и общественных организаций, а также различных сфер бизнеса, торговли, туристического сектора. Всего у правительственной администрации собралось несколько сотен человек. Как проходила эта акция - смотрите в видео Sputnik Грузия.

В настоящее время в стране действует ряд строгих ограничений, помимо обязательного масочного режима и соблюдения дистанции. В крупных городах остановлен общественный транспорт. Закрыты многие торговые объекты. Также не работают в обычном формате кафе и рестораны, только с доставкой или на вынос. Не ведется учеба в школах, детсадах и вузах.

Однако уже с 1 февраля возобновляются регулярные рейсы, начинают по всей стране работать все магазины и торговые центры, возобновляется движение муниципального транспорта и обучение в школах в пяти городах Грузии – Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави. В Аджарии возобновят работу открытые объекты питания. Все вещевые рынки возобновят работу с 15 февраля.

В Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди вводится т. н. "карантин выходного дня", когда в субботу и воскресенье не будет ходить общественный транспорт и не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки.

До 1 марта запрет на общественный транспорт сохраняется в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, а также на регулярное междугороднее сообщение. Действует запрет на работу зимних курортов, на работу спортзалов и бассейнов. В силе до марта остается комендантский час с 21:00 вечера до 05:00 утра и запрет на проведение массовых мероприятий.



