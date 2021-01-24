Активисты оппозиции провели акцию во время комендантского часа в Тбилиси - видео

Группа гражданских активистов и сторонников оппозиции устроили воскресным вечером акцию протеста в центре Тбилиси прямо во время действия комендантского часа. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

В акции приняли участие несколько десятков человек. Они с плакатами прошли по проспекту Руставели и по улицам Пушкина и Бараташвили уже после девяти вечера, когда в городе стал действовать "комендантский час". За то время, пока съемочная группа Sputnik находилась на месте событий, акция проходила без инцидентов, никто из ее участников не был задержан или оштрафован.

Участники вечерней акции, в отличие от тех, кто протестовал днем у здания правительственной канцелярии за отмену действующих во время пандемии ограничений, требовали отменить "комендантский час" и выражали недоверие итогам парламентских выборов в Грузии.