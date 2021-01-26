В Тбилиси прошла новая акция против ограничений из-за пандемии коронавируса - видео

В столице Грузии у здания правительственной администрации прошла новая акция против запретов из-за пандемии коронавируса. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как это происходило. На акции в этот раз собралось несколько сотен участников

С воскресенья в столице Грузии и других городах гражданские активисты и сторонники оппозиции продолжают проводить акции против запретов и ограничений, введенных властями из-за пандемии коронавируса.

И хотя уже в ближайшие недели часть ограничений будет снята, а другие запреты ослаблены, протестующие не собираются идти на уступки и прекращать свои выступления. Многие из них требуют отменить ограничения немедленно. Эпидемиологи им возражают - по мнению специалистов, одновременное снятие всех ограничений обострит эпидемиологическую обстановку в стране.