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Нищета страшнее вируса: Тбилиси захлестнула волна протестов - видео

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© video: Sputnik . Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
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Тбилиси захлестнула волна протестов против ковид-ограничений, действующих в Грузии. Особенно строгие запреты действуют в крупных городах. Смотрите в видео Sputnik Грузия, чего требуют митингующие

Протесты начались после 22 января, когда вице-премьер страны Майя Цкитишвили объявила, что хотя с 1 февраля часть запретов по Грузии будет отменена, все действующие ограничения в Тбилиси, Рустави и Кутаиси сохранятся до 1 марта. Это вызвало большое недовольство среди населения, ведь самая главная проблема для жителей крупных городов – прекращение работы общественного транспорта.

Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото
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С тех пор, в Тбилиси акции протеста проходят каждый день с требованием к властям снять действующие ограничения. Однако, как заявляют в правительстве, координационный совет пересмотрит свое решение только в том случае, если эпидемиологический показатель сократится до 4% и будет держаться в течение 7 дней. На данный момент этот показатель составляет 6%.

Тем временем протестующие заявляют, что собираются обратиться с иском против правительства Грузии в Конституционный суд страны.

Темы:
Видео-новости из Грузии (492)

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Теги:
Тбилиси, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Протест, Акции протеста, Акция протеста, Грузия


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