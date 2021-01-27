Нищета страшнее вируса: Тбилиси захлестнула волна протестов - видео

Тбилиси захлестнула волна протестов против ковид-ограничений, действующих в Грузии. Особенно строгие запреты действуют в крупных городах. Смотрите в видео Sputnik Грузия, чего требуют митингующие

Протесты начались после 22 января, когда вице-премьер страны Майя Цкитишвили объявила, что хотя с 1 февраля часть запретов по Грузии будет отменена, все действующие ограничения в Тбилиси, Рустави и Кутаиси сохранятся до 1 марта. Это вызвало большое недовольство среди населения, ведь самая главная проблема для жителей крупных городов – прекращение работы общественного транспорта.

С тех пор, в Тбилиси акции протеста проходят каждый день с требованием к властям снять действующие ограничения. Однако, как заявляют в правительстве, координационный совет пересмотрит свое решение только в том случае, если эпидемиологический показатель сократится до 4% и будет держаться в течение 7 дней. На данный момент этот показатель составляет 6%.

Тем временем протестующие заявляют, что собираются обратиться с иском против правительства Грузии в Конституционный суд страны.