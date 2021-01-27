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У Минобразования Грузии прошла акция протеста оппозиции и НПО - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (493)
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video : Sputnik / Alex Shlamov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1b/250722451.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210127/250724101/U-Minobrazovaniya-Gruzii-proshla-aktsiya-protesta-oppozitsii-i-NPO---video.html

Представители молодежных организаций оппозиционных партий и гражданского сектора провели в среду акцию у здания Министерства образования с требованием решить проблему студентов с приостановленным статусом. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

Число студентов, лишенных статуса из-за финансового кризиса, находится на рекордно высоком уровне в Грузии, заявляют участники акции. Они требуют от Министерства образования Грузии принять такое решение, которое позволило бы восстановить статус в высших учебных заведениях тем студентам, которые были лишены его за неуплату в связи с денежными трудностями или нехваткой средств. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (493)
Теги:
Минобразования Грузии, Система образования, образование, Студенты, Грузия


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