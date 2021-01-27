У Минобразования Грузии прошла акция протеста оппозиции и НПО - видео

Представители молодежных организаций оппозиционных партий и гражданского сектора провели в среду акцию у здания Министерства образования с требованием решить проблему студентов с приостановленным статусом. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

Число студентов, лишенных статуса из-за финансового кризиса, находится на рекордно высоком уровне в Грузии, заявляют участники акции. Они требуют от Министерства образования Грузии принять такое решение, которое позволило бы восстановить статус в высших учебных заведениях тем студентам, которые были лишены его за неуплату в связи с денежными трудностями или нехваткой средств.