У Минобразования Грузии прошла акция протеста оппозиции и НПО - видео

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Представители молодежных организаций оппозиционных партий и гражданского сектора провели в среду акцию у здания Министерства образования с требованием решить проблему студентов с приостановленным статусом. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия
Число студентов, лишенных статуса из-за финансового кризиса, находится на рекордно высоком уровне в Грузии, заявляют участники акции. Они требуют от Министерства образования Грузии принять такое решение, которое позволило бы восстановить статус в высших учебных заведениях тем студентам, которые были лишены его за неуплату в связи с денежными трудностями или нехваткой средств.