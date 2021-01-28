12:32 28 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9982
  • 100 RUB4.3752
  • USD3.2969
Поиск
Видео

"Спутник V" зарегистрировали в Иране – видео

Получить короткую ссылку
34 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1b/250720666.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210128/250720923/Sputnik-V-zaregistrirovali-v-Irane---video.html

Вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. Смотрите в видео, когда Тегеран сможет закупить российский препарат

В Иране зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Очень рад вас проинформировать о том, что вчера в Иране вакцина "Спутник V" была зарегистрирована, она была одобрена нашими санитарными властями",  сказал глава иранского МИДа.

Также министр отметил, что в Тегеране надеются на покупку и совместное производство вакцины в будущем.

Когда Тегеран сможет закупить российский препарат и ждать ли совместного производства вакцины – смотри в нашем видео.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Россия, Иран


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящий автомобиль после протестов против COVID-мер в Нидерландах
Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото
Спутник V зарегистрировали в Иране
"Спутник V" зарегистрировали в Иране – видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться