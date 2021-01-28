"Спутник V" зарегистрировали в Иране – видео

Вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. Смотрите в видео, когда Тегеран сможет закупить российский препарат

В Иране зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Очень рад вас проинформировать о том, что вчера в Иране вакцина "Спутник V" была зарегистрирована, она была одобрена нашими санитарными властями", сказал глава иранского МИДа.

Также министр отметил, что в Тегеране надеются на покупку и совместное производство вакцины в будущем.

Когда Тегеран сможет закупить российский препарат и ждать ли совместного производства вакцины – смотри в нашем видео.