Завершена трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Представители грузинских фитнес-клубов провели акцию протеста в центре Тбилиси на проспекте Руставели и устроили шествие к зданию администрации правительства Грузии. В акции приняли участие несколько десятков человек. Как она проходила - смотрите в видео Sputnik Грузия
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