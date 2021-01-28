Завершена трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Представители грузинских фитнес-клубов провели акцию протеста в центре Тбилиси на проспекте Руставели и устроили шествие к зданию администрации правительства Грузии. В акции приняли участие несколько десятков человек. Как она проходила - смотрите в видео Sputnik Грузия