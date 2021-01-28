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Завершена трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210128/250733712/Pryamaya-translyatsiya---Ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-MID-RF-Marii-Zakharovoy.html
Завершена трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=49784883&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1c/250733600.jpg
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PT62M23S
2021-01-28T16:57Z

Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.

 

Теги:
Политика, Мария Захарова, Россия


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