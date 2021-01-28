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Спортсмены и представители фитнес-клубов провели акцию протеста в Тбилиси - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (494)
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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210128/250734485/Sportsmeny-i-predstaviteli-fitnes-klubov-proveli-aktsiyu-protesta-v-Tbilisi---video.html

Представители грузинских фитнес-клубов провели акцию протеста в центре Тбилиси на проспекте Руставели и устроили шествие к зданию администрации правительства Грузии. В акции приняли участие несколько десятков человек. Как она проходила - смотрите в видео Sputnik Грузия

Участники акции потребовали от правительства немедленно возобновить работу спортивных залов, фитнес-клубов и других спортивных объектов, которые закрыты из-за пандемии коронавируса. По словам протестующих, за последние месяцы грузинские спортсмены потеряли форму и у них уйдет много времени на ее восстановление. В то же время действующие в стране запреты участники акции назвали "глупыми" и "бесполезными".

К протесту представителей спортивного сектора присоединились и гражданские активисты, которые поддержали выдвинутые требования.

Пикет против ограничений из-за коронавируса у здания минздрава Грузии 28 января 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В крупных городах Грузии с 28 ноября вместе с закрытием спортзалов, приостановлена работа общественного транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны, не работают торговые центры, вещевые и строительные рынки, школьники находятся на дистанционном обучении.

С 1 февраля в крупных городах страны откроются торговые центры, а с 15-го – открытые рынки. Однако в Тбилиси, Кутаиси и Рустави остаются в силе все другие ограничения, в том числе работа общественного транспорта пока еще остается под запретом.

Данное решение будет пересмотрено, если эпидемиологический показатель снизится до 4% и сохранится в течение 7 дней.

Темы:
Видео-новости из Грузии (494)
Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, образ жизни, спорт, Грузия


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