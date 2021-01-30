Новая акция протеста против ковид-ограничений у здания правительства Грузии - видео

В субботу у здания правительственной администрации Грузии проходит новая крупная акция против ковид-ограничений. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры митинга

Около 200 человек собрались на площади Свободы в субботу днем и прошли шествием до здания правительственной канцелярии, которое расположено неподалеку. "Наш бизнес умирает", "Мы не выдержим продолжения ограничений", "Дайте нам работать" – так участники акции объясняют причину протеста.

С 1 февраля в Грузии уже снимается ряд ранее введенных ограничений и запретов, в частности на работу вещевых рынков и магазинов. В Аджарии с 1 февраля заработают в обычном режиме объекты питания. В большинстве городов и населенных пунктов Грузии возобновит работу общественный транспорт.

Однако в трех городах - Тбилиси, Кутаиси и Рустави ограничение на работу транспорта сохранится до начала марта. Также пока сохраняется запрет на работу ресторанов и кафе в обычном режиме, они могут продавать еду только на вынос и с доставкой.

30 января более 100 ресторанов Грузии решили в знак протеста приостановить сервис доставки на 24 часа. По словам рестораторов, их бизнес в упадке и они еле сводят концы с концами. Они требуют от властей позволить возобновить работу в нормальном режиме в кратчайшие сроки.