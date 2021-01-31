Скидка за прививку: некоторые рестораны ОАЭ начали поощрять вакцинацию

Тридцатипроцентную скидку на сумму заказа начали предлагать некоторые заведения общественного питания в Дубае. Смотрите в видео, как в ОАЭ мотивируют жителей пройти вакцинацию

Некоторые рестораны Дубая решили предоставить скидки для посетителей, которые привились от коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Всего с начала пандемии в ОАЭ зафиксировали 300 661 случай COVID-19, выздоровели более 272 тысяч человек, скончались 838.

Объединенные Арабские Эмираты работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки предложить вакцину как можно большей части своего 10-миллионного населения. Пока что около 2,3 млн человек получили вакцины от COVID.

Правительство Эмиратов одобрило китайскую вакцину Sinopharm, американо-германской Pfizer-BioNTech, а также российскую вакцину "Спутник V".