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Скидка за прививку: некоторые рестораны ОАЭ начали поощрять вакцинацию

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210131/250758201/Skidka-za-privivku-nekotorye-restorany-OAE-nachali-pooschryat-vaktsinatsiyu.html

Тридцатипроцентную скидку на сумму заказа начали предлагать некоторые заведения общественного питания в Дубае. Смотрите в видео, как в ОАЭ мотивируют жителей пройти вакцинацию

Некоторые рестораны Дубая решили предоставить скидки для посетителей, которые привились от коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Всего с начала пандемии в ОАЭ зафиксировали 300 661 случай COVID-19, выздоровели более 272 тысяч человек, скончались 838.

Объединенные Арабские Эмираты работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки предложить вакцину как можно большей части своего 10-миллионного населения. Пока что около 2,3 млн человек получили вакцины от COVID.

Правительство Эмиратов одобрило китайскую вакцину Sinopharm, американо-германской Pfizer-BioNTech, а также российскую вакцину "Спутник V".

 

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Дубай, ОАЭ


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