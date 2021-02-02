У парламента Грузии оппозиция устроила распродажу депутатских мандатов - видео

Участники акции протестовали против однопартийного парламента и осудили тех депутатов-оппозиционеров, которые в последний момент все же решили войти в него. Избранникам народа пришлось шествовать на рабочие места под возгласы "рабы", "изменники".

Акция была малочисленной, но красочной. Ее участники установили у входа в здание парламента картонный киоск, в котором за символичную цену "продавали" парламентские мандаты собственного изготовления. Будка была обклеена фотографиями депутатов и надписями "Мандаты недорого", "Тосты Гии Вольского за 2 лари", "Не превращайся в Брута" и т. д.

Кроме того, участники акции поместили в мусорную урну фотографии членов партии "Граждане" Алеко Элисашвили и Левана Иоселиани, которые изменили свое решение и вошли в парламент, не отказавшись от своих мандатов. По словам активистов, работа в нынешнем парламенте равносильна измене, так как эти мандаты не представляют волю народа.

Одним из основных вопросов повестки дня парламента сегодня было досрочное прекращение депутатских полномочий 51 депутату от оппозиции, которые не признают результатов выборов и отказываются от своих мандатов.