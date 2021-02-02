17:37 02 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9909
  • 100 RUB4.3625
  • USD3.3048
Поиск
Видео

Грузия открылаcь для привитых от COVID-19, а Европа заглядывается на "Спутник V" - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1718)
20 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/02/250775751.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210202/250775801/Gruziya-otkrylac-dlya-privitykh-ot-COVID-19-a-Evropa-zaglyadyvaetsya-na-Sputnik-V---video.html

"Спутником V" теперь прививают и в Казахстане. Там начался первый этап вакцинации российским препаратом. Подробнее о том, что дает вакцинация, кроме защиты от коронавируса, смотрите в видео

Добровольцами в Казахстане стали вице-министры здравоохранения страны, которые первыми сделали себе прививки вакциной "Спутник V". Впрочем, на российский препарат надеются не только в странах бывшего СССР, но и в Европе. Кто заинтересовался "Спутником V"? И в какую страну теперь можно попасть только вакцинированным от коронавируса? Смотрите видео.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1718)
Теги:
Грузия, Россия, Россия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года
Снова в школу! В пяти городах Грузии возобновились занятия - фото
У парламента Грузии оппозиция решила продавать депутатские мандаты - видео
У парламента Грузии оппозиция устроила распродажу депутатских мандатов - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться