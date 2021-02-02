Грузия открылаcь для привитых от COVID-19, а Европа заглядывается на "Спутник V" - видео

"Спутником V" теперь прививают и в Казахстане. Там начался первый этап вакцинации российским препаратом. Подробнее о том, что дает вакцинация, кроме защиты от коронавируса, смотрите в видео

Добровольцами в Казахстане стали вице-министры здравоохранения страны, которые первыми сделали себе прививки вакциной "Спутник V". Впрочем, на российский препарат надеются не только в странах бывшего СССР, но и в Европе. Кто заинтересовался "Спутником V"? И в какую страну теперь можно попасть только вакцинированным от коронавируса? Смотрите видео.