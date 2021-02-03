“Грузинский марш” провел акцию протеста у резиденции президента - видео

Акция ультранационалистической партии "Грузинский марш" состоялась в среду у резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили в центре Тбилиси. Как проходила акция - смотрите в видео Sputnik Грузия

Около сотни представителей партии прибыли к резиденции президента в центре Тбилиси после того, как посетили монастырский комплекс Давид-Гареджи. По словам председателя партии Сандро Брегадзе, накануне партия обратилась к президенту с просьбой о встрече.

"Зурабишвили говорит, что она избранный народом президент. Поэтому мы хотим, чтобы наши представители вошли к президенту Грузии и обсудили важные вопросы, в том числе вопрос Давид-Гареджи….Мы хотим, чтобы она начала принимать решение", - сказал лидер партии Сандро Брегадзе.

По мнению "Грузинского марша", именно президент Грузии виновата в том, что Азербайджан на данный момент контролирует часть монастыря.

Саломе Зурабишвили не вышла к участникам акции. Затем между митингующими и полицией произошла стычка.