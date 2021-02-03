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Сторонники "Грузинского марша" пытались ворваться в резиденцию президента - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (500)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210203/250786965/Storonniki-Gruzinskogo-marsha-pytalis-vorvatsya-v-rezidentsiyu-prezidenta---video.html

Сторонники организации "Грузинский марш" в среду устроили потасовку с полицией в ходе акции протеста у резиденции президента Грузии. Смотрите видео Sputnik Грузия с места событий

Несколько сторонников "Грузинского марша" попытались открыть ворота и ворваться на территорию резиденции президента страны в Тбилиси. В дело вмешалась полиция. Один из активистов "Марша" был задержан, после чего его сторонники попытались отбить его у полиции. Возникла новая стычка. Затем часть протестующих отправилась к отделению полиции, куда увезли задержанных.

“Грузинский марш” провел акцию протеста у резиденции президента - видео
© Sputnik / Alexander Imedashvili
“Грузинский марш” провел акцию протеста у резиденции президента - видео

Около сотни представителей партии прибыли днем к резиденции президента в центре Тбилиси после того, как ранее посетили монастырский комплекс Давид-Гареджи на грузино-азербайджанской границе. По словам председателя партии Сандро Брегадзе, накануне лидеры "Марша" обратились к президенту с просьбой о встрече.

"Грузинский марш" обвиняет президента страны Саломе Зурабишвили в том, что по ее вине Азербайджан сейчас контролирует часть монастырского комплекса. Сторонники "Марша" пообещали продолжить акции протеста и если власть будет бездействовать, они потребуют импичмента президента.

Темы:
Видео-новости из Грузии (500)
Теги:
разгоны акций протеста, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузинский марш, Грузия


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