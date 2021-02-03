Возмущенные жители Чхороцку требуют отставки мэра города - видео

В центре маленького городка Чхороцку на западе Грузии горожане и гражданские активисты устроили акцию протеста, требуя отставки мэра. Между участниками акции и полицией, следящей за порядком у мэрии, несколько раз происходили стычки

Поводом для акции у мэрии Чхороцку послужила скандальная история с детьми, которых заставили мыть туалеты.

По данным СМИ, несколько дней назад бывшая сотрудница Службы очистки Чхороцку, с согласия директора одной из школ, организовала "субботник" по уборке территории с участием школьников седьмого класса. Как оказалось, акция подразумевала уборку туалета в здании муниципальной мэрии.

Заметив группу детей с чистящими средствами в туалете, один из сотрудников мэрии поинтересовался, что они там делают. После этого детей из мэрии вывели, однако видеоматериал с места событий попал в соцсети и вызвал скандал.

Помимо того, что по факту начато следствие, эта история вызвала волну протеста в тихом городке. Уже второй день у административного здания собираются люди и выражают свое возмущение. Страсти накалились после того, как оппозиционным депутатам полиция не разрешила войти в здание мэрии. Попытки участников акции встретиться с мэром Чхороцку и лично услышать объяснения не увенчались успехом.