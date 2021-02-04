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Памяти сэра Тома: как британский полковник спас тысячи жизней - видео

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1725)
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video: Ruptly / AP Photo / Bedford School / instagram.com/captainsirtom / youtube / tozmusictv
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210204/250790672/Pamyati-sera-Toma-kak-britanskiy-polkovnik-spas-tysyachi-zhizney---video.html

"Его слава была недолгой, но он навсегда останется в наших сердцах", - написали дочери британского полковника Тома Мура, который стал национальным героем во время борьбы с коронавирусом

Ветеран Второй мировой войны собирал деньги для врачей с помощью марафона: 100-летний дедушка пообещал сделать 100 кругов вокруг собственного сада взамен пожертвований.

Никто не ожидал, что его инициативу поддержат тысячи людей. Капитану удалось собрать 33 млн фунтов. Эти деньги спасли кому-то жизнь, а вот сам ветеран спастись не смог... Историю сэра Тома - смотрите в видео.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1725)
Теги:
Великобритания


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