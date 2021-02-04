Памяти сэра Тома: как британский полковник спас тысячи жизней - видео

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"Его слава была недолгой, но он навсегда останется в наших сердцах", - написали дочери британского полковника Тома Мура, который стал национальным героем во время борьбы с коронавирусом
Ветеран Второй мировой войны собирал деньги для врачей с помощью марафона: 100-летний дедушка пообещал сделать 100 кругов вокруг собственного сада взамен пожертвований.
Никто не ожидал, что его инициативу поддержат тысячи людей. Капитану удалось собрать 33 млн фунтов. Эти деньги спасли кому-то жизнь, а вот сам ветеран спастись не смог... Историю сэра Тома - смотрите в видео.