Гражданские активисты требовали у МВД Грузии отменить штрафы - видео

Акция прошла у здания МВД Грузии в Ортачала. Группа молодежи и представители НПО пришли туда с плакатами. Они требовали отменить штрафы, которые были выписаны гражданам страны за нарушение комендантского часа и других ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Акция у здания МВД Грузии продолжалась около получаса. Затем участники мирно разошлись.