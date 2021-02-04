Гражданские активисты требовали у МВД Грузии отменить штрафы - видео

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Группа гражданских активистов и молодежных НПО провела акцию протеста в Тбилиси, требуя отменить штрафы за нарушение ковид-ограничений. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия
Акция прошла у здания МВД Грузии в Ортачала. Группа молодежи и представители НПО пришли туда с плакатами. Они требовали отменить штрафы, которые были выписаны гражданам страны за нарушение комендантского часа и других ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Акция у здания МВД Грузии продолжалась около получаса. Затем участники мирно разошлись.