14:52 04 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9834
  • 100 RUB4.3576
  • USD3.3140
Поиск
Видео

Гражданские активисты требовали у МВД Грузии отменить штрафы - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (502)
24 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alex Shlamov
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/04/250794734.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210204/250794853/Grazhdanskie-aktivisty-trebovali-u-MVD-Gruzii-otmenit-shtrafy---video.html

Группа гражданских активистов и молодежных НПО провела акцию протеста в Тбилиси, требуя отменить штрафы за нарушение ковид-ограничений. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия

Акция прошла у здания МВД Грузии в Ортачала. Группа молодежи и представители НПО пришли туда с плакатами. Они требовали отменить штрафы, которые были выписаны гражданам страны за нарушение комендантского часа и других ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Акция у здания МВД Грузии продолжалась около получаса. Затем участники мирно разошлись.

Темы:
Видео-новости из Грузии (502)
Теги:
МВД Грузии, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Солдаты в ратуше Янгона, Мьянма
Военный переворот в Мьянме: Аун Сан Су Чжи и президент страны взяты под стражу
Гражданские активисты требовали у МВД Грузии отменить штрафы - видео
Гражданские активисты требовали у МВД Грузии отменить штрафы - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться