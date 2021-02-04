Прямая трансляция - Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

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Депутат от партии "Граждане" стал вице-спикером парламента Грузии Леван Иоселиани - второй депутат от оппозиции, который избран заместителем председателя парламента. До этого вице-спикером стал представитель "Европейских социалистов" Автандил Энукидзе 189

Какие ограничения в Грузии остаются в силе и почему – ответ вице-премьера Время снимать ограничения, открывать междугороднее сообщение и горные курорты, равно как и снимать все остальные ограничения, еще не настало, считают в правительстве Грузии 700