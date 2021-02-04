Прямая трансляция - Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Группа гражданских активистов и молодежных НПО провела акцию протеста в Тбилиси, требуя отменить штрафы за нарушение ковид-ограничений. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия
"Его слава была недолгой, но он навсегда останется в наших сердцах", - написали дочери британского полковника Тома Мура, который стал национальным героем во время борьбы с коронавирусом
В центре маленького городка Чхороцку на западе Грузии горожане и гражданские активисты устроили акцию протеста, требуя отставки мэра. Между участниками акции и полицией, следящей за порядком у мэрии, несколько раз происходили стычки
Сторонники организации "Грузинский марш" в среду устроили потасовку с полицией в ходе акции протеста у резиденции президента Грузии. Смотрите видео Sputnik Грузия с места событий
Леван Иоселиани - второй депутат от оппозиции, который избран заместителем председателя парламента. До этого вице-спикером стал представитель "Европейских социалистов" Автандил Энукидзе
Время снимать ограничения, открывать междугороднее сообщение и горные курорты, равно как и снимать все остальные ограничения, еще не настало, считают в правительстве Грузии
С 8 февраля разрешение на работу в открытых пространствах дано объектам общественного питания, рестораторы рады этому, но говорят, что это не совсем то, чего они добивались
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