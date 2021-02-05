Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений – видео

С начала февраля в Батуми возобновили работу общественный транспорт, школы и уличные кафе. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как Аджария выходит из второй волны коронавируса

В то время как Тбилиси был охвачен акциями протеста в связи с отсрочкой отмены действующих ограничений в столице, в черноморском курортном городе Батуми вовсю готовились к новому шагу на пути возвращения к привычной жизни.

Однако старания столичных митингующих тоже не прошли даром – власти пересмотрели свое решение. Скоро, к середине февраля, так же как и в Батуми, будут ослаблены ограничения в Тбилиси, Рустави и Кутаиси.