10:34 05 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9792
  • 100 RUB4.3991
  • USD3.3174
Поиск
Видео

Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений – видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (503)
10420
Новости
Все новости
Все новости
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/05/250800209.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210205/250800255/Batumi-stal-svobodnee-kak-zhivet-gorod-posle-otmeny-kovid-ogranicheniy---video.html

С начала февраля в Батуми возобновили работу общественный транспорт, школы и уличные кафе. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как Аджария выходит из второй волны коронавируса

В то время как Тбилиси был охвачен акциями протеста в связи с отсрочкой отмены действующих ограничений в столице, в черноморском курортном городе Батуми вовсю готовились к новому шагу на пути возвращения к привычной жизни.

Однако старания столичных митингующих тоже не прошли даром – власти пересмотрели свое решение. Скоро, к середине февраля, так же как и в Батуми, будут ослаблены ограничения в Тбилиси, Рустави и Кутаиси.

Темы:
Видео-новости из Грузии (503)

По теме

Грузия открылаcь для привитых от COVID-19, а Европа заглядывается на "Спутник V" - видео
Гражданские активисты требовали у МВД Грузии отменить штрафы - видео
Новая акция протеста против ковид-ограничений у здания правительства Грузии - видео
Теги:
Транспорт, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, АР Аджария, Аджария, Грузия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Железная дорога среди затопленной местности в Германии
Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии - фото
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений - видео
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений – видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться