Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений – видео

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С начала февраля в Батуми возобновили работу общественный транспорт, школы и уличные кафе. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как Аджария выходит из второй волны коронавируса
В то время как Тбилиси был охвачен акциями протеста в связи с отсрочкой отмены действующих ограничений в столице, в черноморском курортном городе Батуми вовсю готовились к новому шагу на пути возвращения к привычной жизни.
Однако старания столичных митингующих тоже не прошли даром – власти пересмотрели свое решение. Скоро, к середине февраля, так же как и в Батуми, будут ослаблены ограничения в Тбилиси, Рустави и Кутаиси.