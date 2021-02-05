19:54 05 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9792
  • 100 RUB4.3991
  • USD3.3174
Поиск
Видео

Без цифровизации придется вернуть таможню: Мишустин об общем товарном рынке ЕАЭС

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/05/250807007.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210205/250807263/Bez-tsifrovizatsii-pridetsya-vernut-tamozhnyu-Mishustin-ob-obschem-tovarnom-rynke-EAES.html

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на Almaty Digital Forum 2021. Смотрите в видео, к чему российский премьер призвал партнеров по ЕАЭС

По словам Мишустина, страны – члены Евразийского экономического союза не торопятся разрабатывать общие цифровые платформы и системы, что может привести к возвращению таможенного контроля между государствами.

"Коллеги, мне кажется, угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то по сути это будет равносильно восстановлению таможни на границах между нашими странами. Это то, от чего мы уходили, создавая союз. Если затягивать цифровизацию и унификацию, в том числе таможенного администрирования, других видов контроля на внешнем контуре, для всех одинакового, придется вернуться к контрольным мерам на внутренних границах", - добавил премьер РФ.

Мишустин отметил, что совместная цифровая платформа ЕАЭС должна быть нацелена на улучшение жизни людей и условий ведения бизнеса.

 

Теги:
Политика, Михаил Мишустин, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Железная дорога среди затопленной местности в Германии
Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии - фото
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений - видео
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений – видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться