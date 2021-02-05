Без цифровизации придется вернуть таможню: Мишустин об общем товарном рынке ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на Almaty Digital Forum 2021. Смотрите в видео, к чему российский премьер призвал партнеров по ЕАЭС

По словам Мишустина, страны – члены Евразийского экономического союза не торопятся разрабатывать общие цифровые платформы и системы, что может привести к возвращению таможенного контроля между государствами.

"Коллеги, мне кажется, угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то по сути это будет равносильно восстановлению таможни на границах между нашими странами. Это то, от чего мы уходили, создавая союз. Если затягивать цифровизацию и унификацию, в том числе таможенного администрирования, других видов контроля на внешнем контуре, для всех одинакового, придется вернуться к контрольным мерам на внутренних границах", - добавил премьер РФ.

Мишустин отметил, что совместная цифровая платформа ЕАЭС должна быть нацелена на улучшение жизни людей и условий ведения бизнеса.