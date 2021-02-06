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Грузия открыла небо: рейсы есть, туристов нет – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (504)
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Sputnik Грузия
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С начала февраля Грузия стала поэтапно возобновлять регулярное авиасообщение. Кто теперь прилетает в страну, смотрите в видео Sputnik Грузия

Правительство Грузии приняло решение восстановить регулярное авиасообщение по всем направлениям с 1 февраля 2021 года. Ряд авиакомпаний уже заявили о готовности возобновить полеты.

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В связи с пандемией коронавируса Грузия с марта 2020 года закрыла свои границы со всеми странами и отменила регулярное авиасообщение, за некоторым исключением. В частности, пересекать границу разрешено гражданам Грузии, если они возвращаются на родину, и транзитным перевозчикам грузов.

Также страна прекратила авиасообщение по всем направлениям. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

С середины лета прошлого года началось восстановление регулярных рейсов. Первоначально были возобновлены полеты в Мюнхен, Ригу и Париж. С ноября возобновлено регулярное авиасообщение с Амстердамом, Веной, Берлином и Дохой (до ноября эти авиакомпании выполняли чартерные рейсы). Однако затем из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен до 1 февраля.

Темы:
Видео-новости из Грузии (504)
Теги:
туризм в Грузии, туризм, Туризм, Тбилиси, авиарейсы, авиация, Экономика, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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