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Акция-перформанс с героями комиксов против ковид-ограничений в Тбилиси - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (505)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210206/250813614/Aktsiya-performans-s-geroyami-komiksov-protiv-kovid-ogranicheniy-v-Tbilisi-video.html

Новую акцию против ковид-ограничений провели в Тбилиси у здания парламента Грузии представители туристической сферы, любители горнолыжного спорта, рестораторы и отельеры. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Участники акции-перформанса потребовали от властей скорейшего снятия ограничений, мешающих восстановлению деятельности туристической сферы и индустрии развлечений. Эти направления бизнеса во время пандемии терпят огромные убытки.

Отсутствие туристов больно ударило по всей грузинской экономике. Направления деятельности, которые напрямую зависели только от туризма, оказались на грани краха. Пострадали даже певцы и музыканты, так как у них нет частных заказов и нет работы ввиду запрета на массовые мероприятия.

Темы:
Видео-новости из Грузии (505)

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Теги:
туризм, Туризм, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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