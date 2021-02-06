Шары, ночь и молодежь против ограничений: акция неповиновения в Тбилиси - видео

Несколько десятков молодых людей под звуки барабанов с воздушными шарами устроили шествие по центральным улицам Тбилиси во время действия ограничений на передвижение. Как это происходило – смотрите в видео Sputnik Грузия

Шествие молодежи было довольно красочным, часть участников марша одели цветные маски, часть – держала цветные воздушные шары. Главным требованием протестующих являлось снятие ограничений, в том числе ограничения на передвижение с 21:00 до 05:00.

На месте проведения шествия была мобилизована полиция, которая пыталась не пропустить участников марша на проезжую часть, однако они прорвали кордон и вышли на проезжую часть на проспект Руставели. Полиция следует за участниками акции.

Помимо молодежных организаций, в шествии участвовали представители оппозиционных партий, в частности "Гирчи – больше свободы" со своим лидером Зурабом Джапаридзе. По предварительной информации, участники акции собираются провести всю ночь на улице.