Боррель: суд Латвии разберется в ситуации с журналистами Sputnik

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал судебные дела против журналистов в Латвии. Смотрите в видео полный ответ дипломата

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности заявил, что суд Латвии должен разобраться с задержанием журналистов Sputnik в соответствии с принципом законности.

Так Жозеп Боррель ответил на вопрос главного редактора Baltnews, который поинтересовался, готов ли глава европейской дипломатии использовать свой авторитет, чтобы как-то повлиять на ситуацию "с нарушением прав и свобод".