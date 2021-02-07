Боррель: суд Латвии разберется в ситуации с журналистами Sputnik

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Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал судебные дела против журналистов в Латвии. Смотрите в видео полный ответ дипломата
Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности заявил, что суд Латвии должен разобраться с задержанием журналистов Sputnik в соответствии с принципом законности.
Так Жозеп Боррель ответил на вопрос главного редактора Baltnews, который поинтересовался, готов ли глава европейской дипломатии использовать свой авторитет, чтобы как-то повлиять на ситуацию "с нарушением прав и свобод".