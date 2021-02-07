22:47 07 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9775
  • 100 RUB4.4333
  • USD3.3215
Поиск
Видео

Боррель: суд Латвии разберется в ситуации с журналистами Sputnik

Получить короткую ссылку
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/07/250820597.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210207/250820651/Borrel-sud-Latvii-razberetsya-v-situatsii-s-zhurnalistami-Sputnik.html

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал судебные дела против журналистов в Латвии. Смотрите в видео полный ответ дипломата

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности заявил, что суд Латвии должен разобраться с задержанием журналистов Sputnik в соответствии с принципом законности.

Так Жозеп Боррель ответил на вопрос главного редактора Baltnews, который поинтересовался, готов ли глава европейской дипломатии использовать свой авторитет, чтобы как-то повлиять на ситуацию "с нарушением прав и свобод".

Теги:
СМИ, Журналисты, Латвия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ковид-ограничений у здания парламента Грузии 6 февраля 2021 года
Ковид-протесты: в Грузии продолжают бунтовать против ограничений - фото
Боррель: суд Латвии разберется в ситуации с журналистами Sputnik
Боррель: суд Латвии разберется в ситуации с журналистами Sputnik
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться