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Мир волшебных кристаллов: как создают ледовые и снежные скульптуры – видео

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https://sputnik-georgia.ru/video/20210207/250820732/Mir-volshebnykh-kristallov-kak-sozdayut-ledovye-i-snezhnye-skulptury--video.html

Аллея Ботанического сада в Минске превратилась в сказку. Несколько дней назад здесь были снежные и ледяные глыбы, а теперь - произведения искусства. Смотрите в видео, как выглядят композиции, созданные начинающими и опытными мастерами

Фестиваль ледовых и снежных скульптур проходит в Минске шестой раз. В нем участвуют 18 команд: студенты профильных факультетов и опытные мастера. Сообщает Sputnik Беларусь

Команды студентов создавали скульптуры из снега, профессионалы работали со льдом. Организаторы не ограничивали фантазию художников – тема фестиваля "Мир кристаллов". 

Некоторые скульптуры оснащены подсветкой, поэтому особенно красивы в вечернее время. Авторы надеются, что композиции простоят до начала весны.

 



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