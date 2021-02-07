Мир волшебных кристаллов: как создают ледовые и снежные скульптуры – видео

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Аллея Ботанического сада в Минске превратилась в сказку. Несколько дней назад здесь были снежные и ледяные глыбы, а теперь - произведения искусства. Смотрите в видео, как выглядят композиции, созданные начинающими и опытными мастерами
Фестиваль ледовых и снежных скульптур проходит в Минске шестой раз. В нем участвуют 18 команд: студенты профильных факультетов и опытные мастера. Сообщает Sputnik Беларусь
Команды студентов создавали скульптуры из снега, профессионалы работали со льдом. Организаторы не ограничивали фантазию художников – тема фестиваля "Мир кристаллов".
Некоторые скульптуры оснащены подсветкой, поэтому особенно красивы в вечернее время. Авторы надеются, что композиции простоят до начала весны.