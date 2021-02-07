Мэрилин Мэнсон и другие: карьеры каких еще знаменитостей закончились из-за движения #MeToo

В Голливуде в разгаре очередной скандал. Американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. Смотрите в видео, что ответил музыкант на заявление

В посте в своем инстаграм-аккаунте Эван Рейчел Вуд написала, что Мэнсон издевался над ней на протяжении нескольких лет их отношений. Вуд и Мэнсон встречались в 2000-х. Какое-то время пара даже была помолвлена.

Вслед за Вуд еще несколько женщин выдвинули похожие обвинения против музыканта. Сам Мэнсон все отрицает.

Что ответил музыкант и карьеры каких еще знаменитостей закончились из-за движения #MeToo​ – смотрите в нашем видео.