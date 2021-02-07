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Мэрилин Мэнсон и другие: карьеры каких еще знаменитостей закончились из-за движения #MeToo

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video: Ruptly / Sputnik / AP Photo / Instagram.com / people.com
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/07/250820759.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210207/250820791/Merilin-Menson-i-drugie-karery-kakikh-esche-znamenitostey-zakonchilis-iz-za-dvizheniya-MeToo.html

В Голливуде в разгаре очередной скандал. Американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. Смотрите в видео, что ответил музыкант на заявление

В посте в своем инстаграм-аккаунте Эван Рейчел Вуд написала, что Мэнсон издевался над ней на протяжении нескольких лет их отношений. Вуд и Мэнсон встречались в 2000-х. Какое-то время пара даже была помолвлена.

Вслед за Вуд еще несколько женщин выдвинули похожие обвинения против музыканта. Сам Мэнсон все отрицает.

Что ответил музыкант и карьеры каких еще знаменитостей закончились из-за движения #MeToo​ – смотрите в нашем видео.

Теги:
кино, Кино, музыка


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