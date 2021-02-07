Мэрилин Мэнсон и другие: карьеры каких еще знаменитостей закончились из-за движения #MeToo

https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/07/250820759.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210207/250820791/Merilin-Menson-i-drugie-karery-kakikh-esche-znamenitostey-zakonchilis-iz-za-dvizheniya-MeToo.html
В Голливуде в разгаре очередной скандал. Американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. Смотрите в видео, что ответил музыкант на заявление
В посте в своем инстаграм-аккаунте Эван Рейчел Вуд написала, что Мэнсон издевался над ней на протяжении нескольких лет их отношений. Вуд и Мэнсон встречались в 2000-х. Какое-то время пара даже была помолвлена.
Вслед за Вуд еще несколько женщин выдвинули похожие обвинения против музыканта. Сам Мэнсон все отрицает.
Что ответил музыкант и карьеры каких еще знаменитостей закончились из-за движения #MeToo – смотрите в нашем видео.