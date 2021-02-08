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В Тбилиси возобновил работу общественный транспорт - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (507)
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Sputnik Грузия
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В столице Грузии снова заработал общественный транспорт - автобусы и метро, работа которых была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как городской транспорт возобновил работу

С 8 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави возобновилась работа общественного транспорта, однако это пока не касается междугороднего транспорта. Транспорт в этих городах, как и повсеместно, будет работать с утра до 21:00. Проезд разрешается только в масках.

Все автобусы и вагоны метро перед началом работы были полностью продезинфицированы, сообщает пресс-служба мэрии столицы. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (507)
Теги:
Тбилиси, Транспорт, метро, Тбилисский метрополитен, Тбилисский метрополитен


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