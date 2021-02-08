В Тбилиси возобновил работу общественный транспорт - видео

В столице Грузии снова заработал общественный транспорт - автобусы и метро, работа которых была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как городской транспорт возобновил работу

С 8 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави возобновилась работа общественного транспорта, однако это пока не касается междугороднего транспорта. Транспорт в этих городах, как и повсеместно, будет работать с утра до 21:00. Проезд разрешается только в масках.

Все автобусы и вагоны метро перед началом работы были полностью продезинфицированы, сообщает пресс-служба мэрии столицы.