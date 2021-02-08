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Что общего у Навального и Пашиняна - объяснил Роберт Кочарян

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210208/250832225/Chto-obschego-u-Navalnogo-i-Pashinyana---obyasnil-Robert-Kocharyan.html

Бывший президент Армении Роберт Кочарян дал интервью Sputnik. Смотрите в видео один из фрагментов беседы с ним на актуальные политические темы

Навального и Пашиняна многое объединяет. Особенно — технологии и прошлое. Об этом в интервью Sputnik Армения заявил экс-президент страны Роберт Кочарян.

По его словам, появление таких людей - антисистемный тренд, который подпитан рассредоточением информации через интернет и социальные сети.

"И отсутствие опыта, и нахрапистость, и, кстати, талант манипулировать людьми. Это на самом деле талант — люди, которые могут создавать хаос и чувствуют себя достаточно комфортно в этой ситуации", - сказал Кочарян.

Он отметил, что это идет вразрез с мышлением государственным и в целом с представлениями государствообразующего начала. "В России это начало, кстати, гораздо сильнее", — добавил экс-президент Армении.

Теги:
Никол Пашинян, Алексей Навальный, Армения, Роберт Кочарян


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