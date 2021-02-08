Что общего у Навального и Пашиняна - объяснил Роберт Кочарян

Бывший президент Армении Роберт Кочарян дал интервью Sputnik. Смотрите в видео один из фрагментов беседы с ним на актуальные политические темы

Навального и Пашиняна многое объединяет. Особенно — технологии и прошлое. Об этом в интервью Sputnik Армения заявил экс-президент страны Роберт Кочарян.

По его словам, появление таких людей - антисистемный тренд, который подпитан рассредоточением информации через интернет и социальные сети.

"И отсутствие опыта, и нахрапистость, и, кстати, талант манипулировать людьми. Это на самом деле талант — люди, которые могут создавать хаос и чувствуют себя достаточно комфортно в этой ситуации", - сказал Кочарян.

Он отметил, что это идет вразрез с мышлением государственным и в целом с представлениями государствообразующего начала. "В России это начало, кстати, гораздо сильнее", — добавил экс-президент Армении.