Спецоперация в Тбилиси по задержанию наркоторговцев из Поничала - видео

В Тбилиси в поселке Поничала, снискавшем себе печальную славу "гнезда наркоторговцев", прошла крупная спецоперация. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

Территория, где проводится спецоперация, оцеплена желтой лентой. На месте мобилизованы спецназ и сотрудники центральной криминальной полиции.

Полиция уже изъяла наркотики в качестве вещественного доказательства и продолжает обыск. По предварительной информации, изъято 10 грамм наркотического вещества.

Задержан один человек - по обвинению, предположительно, в наркопреступлении. Задержана также сестра подозреваемого, но уже за неподчинение и оказание сопротивления полиции.