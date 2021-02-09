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Спецоперация в Тбилиси по задержанию наркоторговцев из Поничала - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (508)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210209/250840958/Spetsoperatsiya-v-Tbilisi-po-zaderzhaniyu-narkotorgovtsev-iz-Ponichala-video.html

В Тбилиси в поселке Поничала, снискавшем себе печальную славу "гнезда наркоторговцев", прошла крупная спецоперация. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

Территория, где проводится спецоперация, оцеплена желтой лентой. На месте мобилизованы спецназ и сотрудники центральной криминальной полиции.

Спецоперация против криминала в Поничала
© Sputnik / STRINGER
Спецоперация в Тбилиси: задержан один человек

Полиция уже изъяла наркотики в качестве вещественного доказательства и продолжает обыск. По предварительной информации, изъято 10 грамм наркотического вещества.

Задержан один человек - по обвинению, предположительно, в наркопреступлении. Задержана также сестра подозреваемого, но уже за неподчинение и оказание сопротивления полиции.

Темы:
Видео-новости из Грузии (508)
Теги:
Борьба с преступностью, преступность, криминал, Грузия


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