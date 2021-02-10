Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время "комендантского часа" - видео

В 9 часов вечера 9 февраля участники акции в Зугдиди начали шествие от краевой администрации региона Самегрело-Земо Сванети в сторону офиса "Грузинской мечты". Как проходила акция - смотрите в видео Sputnik Грузия

Участники акции - несколько десятков человек, часть которых прибыла из Тбилиси - заявляли, что протестуют против действий властей. Среди участников акции в основном были сторонники "Нацдвижения". Оппозиционный "Марш неповиновения" начался сразу, как начал действовать "комендантский час" - запрет на передвижение после 21:00.

У офиса правящей партии протестующие попытались наклеить на здание портреты Бадри Эсебуа, а также нарисовать советскую символику и слово "СССР" на входе в здание. Полиция не позволила им этого сделать и произошла стычка. Затем участники акции наклеили портреты Эсебуа и оставили надписи на асфальте на проезжей части дороги.

Затем протестующие шествием вернулись обратно к зданию краевой администрации, где установлена их палатка. Там они еще раз сделали заявление, что специально нарушили комендантский час.