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Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время "комендантского часа" - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (509)
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https://sputnik-georgia.ru/video/20210210/250845474/Oppozitsiya-ustroila-shestvie-v-Zugdidi-vo-vremya-komendantskogo-chasa---video.html

В 9 часов вечера 9 февраля участники акции в Зугдиди начали шествие от краевой администрации региона Самегрело-Земо Сванети в сторону офиса "Грузинской мечты". Как проходила акция - смотрите в видео Sputnik Грузия

Участники акции - несколько десятков человек, часть которых прибыла из Тбилиси - заявляли, что протестуют против действий властей. Среди участников акции в основном были сторонники "Нацдвижения". Оппозиционный "Марш неповиновения" начался сразу, как начал действовать "комендантский час" - запрет на передвижение после 21:00. 

Акция протеста сторонников Нацдвижения в Зугдиди 9 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Марш неповиновения прошел в Зугдиди

У офиса правящей партии протестующие попытались наклеить на здание портреты Бадри Эсебуа, а также нарисовать советскую символику и слово "СССР" на входе в здание. Полиция не позволила им этого сделать и произошла стычка. Затем участники акции наклеили портреты Эсебуа и оставили надписи на асфальте на проезжей части дороги.

Затем протестующие шествием вернулись обратно к зданию краевой администрации, где установлена их палатка. Там они еще раз сделали заявление, что специально нарушили комендантский час.

Темы:
Видео-новости из Грузии (509)
Теги:
разгоны акций протеста, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Зугдиди, Грузия


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