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От МВД Грузии потребовали отменить штрафы за маски на акции протеста - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (510)
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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210210/250851697/Ot-MVD-Gruzii-potrebovali-otmenit-shtrafy-za-maski-na-aktsii-protesta---video.html

Движение "Солидарность" провело акцию протеста у здания МВД Грузии в Тбилиси, требуя отменить штрафы за маски. В акции участвовали представители молодежи. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходил пикет

Полиция выписывает штрафы тем гражданам, которые не соблюдают обязательный масочный режим как на улице, так и в помещениях.

Представители движения Солидарность провели акцию протеста у МВД Грузии 10 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Нет штрафам за маски – акция протеста у МВД Грузии

По словам лидера движения "Солидарность" Лаши Шукакидзе, Кодекс административных правонарушений Грузии не предусматривает штрафы за неиспользование масок в общественных местах. Тем самым правоохранители нарушают закон, утверждает он.

Согласно статистике МВД, ежедневно в Грузии за нарушение правил ношения масок в общественных местах штрафуют несколько сотен человек. Размер штрафа составляет 20 лари (около 6 долларов).

Темы:
Видео-новости из Грузии (510)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Акции протеста, Акция протеста, Протест, МВД Грузии, МВД Грузии, Грузия


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