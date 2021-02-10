От МВД Грузии потребовали отменить штрафы за маски на акции протеста - видео

Движение "Солидарность" провело акцию протеста у здания МВД Грузии в Тбилиси, требуя отменить штрафы за маски. В акции участвовали представители молодежи. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходил пикет

Полиция выписывает штрафы тем гражданам, которые не соблюдают обязательный масочный режим как на улице, так и в помещениях.

По словам лидера движения "Солидарность" Лаши Шукакидзе, Кодекс административных правонарушений Грузии не предусматривает штрафы за неиспользование масок в общественных местах. Тем самым правоохранители нарушают закон, утверждает он.

Согласно статистике МВД, ежедневно в Грузии за нарушение правил ношения масок в общественных местах штрафуют несколько сотен человек. Размер штрафа составляет 20 лари (около 6 долларов).