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Как тушили пожар в историческом здании "Конюшни" в Тбилиси - видео

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Видео-новости из Грузии (511)
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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В историческом здании "Конюшни", построенном в Тбилиси в начале XX века, в среду произошел пожар в подсобных помещениях. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как пожарные работали над ликвидацией возгорания

Историческое здание, где случился пожар, расположено по адресу пр. Церетели, 56 - близ торгового центра "Мегалайн" и неподалеку от рынка стройматериалов "Элиава".

Пожарные машины на месте возгорания в здании на пр.Церетели 10 февраля 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В центре Тбилиси горит историческое здание

Возгорание произошло в подсобных помещениях в задней части здания. Очевидцы утверждают, что эти помещения ранее были сданы в аренду торговцам близлежащего рынка для хранения их товара. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в тушении пожара участвовало семь пожарных расчетов. Пожарные прибыли к месту ЧП оперативно и быстро потушили огонь.

Историческое здание "Конюшни" (Stable) в Тбилиси в 1909 году построил один из богатейших людей того времени и большой любитель лошадей Леон Манташев, брат Александра Манташева. Здание было построено в популярном тогда стиле "Модерн" или "Арт-нуво". Проект здания разработал архитектор Н.Оболонский. В наши дни это здание отремонтировано и сдается в аренду.

Темы:
Видео-новости из Грузии (511)
Теги:
история, Пожарные, Пожар в центре Тбилиси, Пожар, Тбилиси, Грузия


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