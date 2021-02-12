Драка с полицией у офиса правящей партии “Грузинская мечта” в Тбилиси - видео

Два человека были задержаны и один пострадал в ходе стычки с полицией у офиса правящей партии "Грузинская мечта" в ночь на пятницу. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

В центре Тбилиси состоялся очередной "марш неповиновения" против ограничений на передвижение в ночное время.

Акция прошла у главного офиса правящей партии "Грузинская мечта" в ночь на пятницу. И хотя она была немногочисленной, но зато шумной. Ее участники жгли файеры и пытались рисовать лозунги на асфальте у входа в здание.

В итоге между протестующими и полицией произошла стычка. Два человека были задержаны, одному участнику акции протеста стало плохо и ему вызвали "Скорую помощь".

В Грузии до сих пор пока действует запрет на свободное передвижение с девяти вечера до пяти утра в связи с пандемией коронавируса.