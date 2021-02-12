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Драка с полицией у офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (512)
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Два человека были задержаны и один пострадал в ходе стычки с полицией у офиса правящей партии "Грузинская мечта" в ночь на пятницу. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

В центре Тбилиси состоялся очередной "марш неповиновения" против ограничений на передвижение в ночное время.

Стычка в ходе марша неповиновения у офиса Грузинской мечты 11 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Очередной марш неповиновения в Тбилиси: стычки с полицией и новые требования

Акция прошла у главного офиса правящей партии "Грузинская мечта" в ночь на пятницу. И хотя она была немногочисленной, но зато шумной. Ее участники жгли файеры и пытались рисовать лозунги на асфальте у входа в здание.

В итоге между протестующими и полицией произошла стычка. Два человека были задержаны, одному участнику акции протеста стало плохо и ему вызвали "Скорую помощь". 

В Грузии до сих пор пока действует запрет на свободное передвижение с девяти вечера до пяти утра в связи с пандемией коронавируса. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (512)
Теги:
Грузинская мечта, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия


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