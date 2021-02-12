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Аукцион шпионских устройств КГБ: зуб с цианидом и ботинки с радаром

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В США выставили на продажу самую большую коллекцию шпионского оборудования. Смотрите в видео, какие лоты продают на аукционе

Около 500 редких и секретных устройств, используемых советскими шпионами и кубинскими революционерами, выставили на аукцион в понедельник в штаб-квартире аукционного дома Julien's Auctions в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Лотами стала вся коллекция закрытого недавно Музея шпионажа Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) в Нью-Йорке.

Это самое больше собрание шпионского оборудования КГБ и подлинные артефакты времен холодной войны. Кроме того, на аукционе представлены исторические документы: дневник кубинского революционера Эрнесто Че Гевары и книга, подписанная бывшим президентом Кубы Фиделем Кастро.

 

Теги:
США, Шпионаж


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