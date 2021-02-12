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В Тбилиси горит рынок стройматериалов Элиава - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (514)
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© video: Sputnik . Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210212/250873975/V-Tbilisi-gorit-rynok-stroymaterialov-Eliava---video.html

Пожарные расчеты тушат возгорание на территории рынка "Элиава" в Тбилиси. Смотрите в видео кадры с места ЧП

Более 10 пожарных машин борются с огнем на рынке Элиава, где горит здание, в котором хранились строительные и лакокрасочные материалы.

На месте очень сильное задымление, которое видно из разных точек города. Периметр вокруг здания перекрыт пожарными, которые пытаются потушить огонь.

Данных о жертвах пока не поступало.

 

Темы:
Видео-новости из Грузии (514)
Теги:
Пожар на Элиава, Рынок Элиава, Грузия, Тбилиси, Пожар


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