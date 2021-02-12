В Тбилиси горит рынок стройматериалов Элиава - видео

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Пожарные расчеты тушат возгорание на территории рынка "Элиава" в Тбилиси. Смотрите в видео кадры с места ЧП
Более 10 пожарных машин борются с огнем на рынке Элиава, где горит здание, в котором хранились строительные и лакокрасочные материалы.
На месте очень сильное задымление, которое видно из разных точек города. Периметр вокруг здания перекрыт пожарными, которые пытаются потушить огонь.
Данных о жертвах пока не поступало.