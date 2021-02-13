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Как обучают тхэквондо детей с особенностями развития - видео

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video : Radik Gizzatulin
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210213/250881196/Kak-obuchayut-tkhekvondo-detey-s-osobennostyami-razvitiya--video.html

Для этих ребят спорт – это что-то особенное, говорят Тимур Хабибуллин и Радик Гизатуллин. Как проходят необычные тренировки с необычными детьми - смотрите в видео

Молодые тренеры из Татарстана в России решили открыть бесплатные курсы тхэквондо для детей с особенностями развития.

Изначально Тимур и Радик не ожидали, что их затея может стать популярной. Но когда они стали приезжать в школы и организовывать тренировки, оказалось, что от желающих просто нет отбоя.

Теги:
Международный день лиц с ОВЗ, Лица с ОВЗ, Люди с ОВЗ, спорт, Россия, Россия


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