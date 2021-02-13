Как обучают тхэквондо детей с особенностями развития - видео

Для этих ребят спорт – это что-то особенное, говорят Тимур Хабибуллин и Радик Гизатуллин. Как проходят необычные тренировки с необычными детьми - смотрите в видео

Молодые тренеры из Татарстана в России решили открыть бесплатные курсы тхэквондо для детей с особенностями развития.

Изначально Тимур и Радик не ожидали, что их затея может стать популярной. Но когда они стали приезжать в школы и организовывать тренировки, оказалось, что от желающих просто нет отбоя.