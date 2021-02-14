20:28 14 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4277
  • USD3.2888
Поиск
Видео

"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"

Получить короткую ссылку
20 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video: Ruptly / Sputnik/France TV / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ); Twitter Sputnik-V
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0e/250886594.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210214/250886668/My-sovershili-oshibku-defitsit-vaktsin-zastavil-ES-prismotretsya-k-Sputniku-V.html

Западные производители вакцин от коронавируса не справляются со своими обязательствами по поставкам. Смотрите в видео, как Евросоюз меняет свое отношение к российской вакцине "Спутник V"

Страны Евросоюза рискуют недополучить до 50% от заказанных ранее объемов. В Еврокомиссии уже признали, что совершили ошибку, понадеявшись на обещанные темпы производства препаратов. Из-за их дефицита некоторые страны ЕС даже были вынуждены остановить программу массовой вакцинации. В такой ситуации Европе мог бы помочь "Спутник V".

Недавно были опубликованы итоги 3-го этапа испытаний российского препарата, которые окончательно убедили мир в том, что "Спутник V" абсолютно безопасен и эффективен. Даже для людей старше 60 лет.

Теперь достижение ученых из России называют величайшим со времен первого полета в космос.

Теги:
Евросоюз, Вакцина, Россия, Россия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото
Мы совершили ошибку: дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к Спутнику V
"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться