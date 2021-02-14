"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"

Западные производители вакцин от коронавируса не справляются со своими обязательствами по поставкам. Смотрите в видео, как Евросоюз меняет свое отношение к российской вакцине "Спутник V"

Страны Евросоюза рискуют недополучить до 50% от заказанных ранее объемов. В Еврокомиссии уже признали, что совершили ошибку, понадеявшись на обещанные темпы производства препаратов. Из-за их дефицита некоторые страны ЕС даже были вынуждены остановить программу массовой вакцинации. В такой ситуации Европе мог бы помочь "Спутник V".

Недавно были опубликованы итоги 3-го этапа испытаний российского препарата, которые окончательно убедили мир в том, что "Спутник V" абсолютно безопасен и эффективен. Даже для людей старше 60 лет.

Теперь достижение ученых из России называют величайшим со времен первого полета в космос.