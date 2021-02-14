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Зооволонтер продала квартиру и купила ветхий дом ради помощи кошкам

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210214/250886738/Zoovolonter-prodala-kvartiru-i-kupila-vetkhiy-dom-radi-pomoschi-koshkam.html

Чтобы создать животным комфортную обстановку, зооволонтер продала благоустроенную двухкомнатную квартиру и купила деревенский дом. Смотрите в видео, как дом превратили в кошачий рай

Зооволонтер Лилия Панкратова-Одинцова из Курска много лет ухаживает за бездомными кошками, сообщает Sputnik Беларусь

Раньше женщина жила в двухкомнатной квартире и, за неимением иного варианта, забирала нуждающихся в помощи животных прямо к себе домой.

Лилия выхаживала десятки кошек дома и помогала другим бездомным животным в округе, мечтая перебраться в частный дом. Спустя время женщина решила продать благоустроенную квартиру ради того, чтобы переехать в просторное помещение и создать своим подопечным более комфортную обстановку.

Свое новое жилище Лилия сравнивает с реабилитационным центром: люди помогают кошкам, а кошки отвечают взаимностью. В планах на будущее у Лилии, превратить заброшенный участок в кошачий заповедник.

 

 

 

Теги:
кошки, домашние животные, животные, Россия


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