Зооволонтер продала квартиру и купила ветхий дом ради помощи кошкам

Чтобы создать животным комфортную обстановку, зооволонтер продала благоустроенную двухкомнатную квартиру и купила деревенский дом. Смотрите в видео, как дом превратили в кошачий рай

Зооволонтер Лилия Панкратова-Одинцова из Курска много лет ухаживает за бездомными кошками, сообщает Sputnik Беларусь

Раньше женщина жила в двухкомнатной квартире и, за неимением иного варианта, забирала нуждающихся в помощи животных прямо к себе домой.

Лилия выхаживала десятки кошек дома и помогала другим бездомным животным в округе, мечтая перебраться в частный дом. Спустя время женщина решила продать благоустроенную квартиру ради того, чтобы переехать в просторное помещение и создать своим подопечным более комфортную обстановку.

Свое новое жилище Лилия сравнивает с реабилитационным центром: люди помогают кошкам, а кошки отвечают взаимностью. В планах на будущее у Лилии, превратить заброшенный участок в кошачий заповедник.