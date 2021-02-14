Карнавал в пандемию: безлюдные площади и каналы Венеции

https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0e/250886777.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210214/250888049/Karnaval-v-pandemiyu-bezlyudnye-ploschadi-i-kanaly-Venetsii.html
Впервые одно из главных культурных событий Венеции проводят в онлайн-формате. Балы-маскарады и прочие шествия были отменены в связи с пандемией. Смотрите на видео, как выглядят пустынные улицы города
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году не состоятся главные события карнавала в Венеции - "Полет ангела", балы-маскарады и все шествия. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан
Организаторы отмечают, что для демонстрации костюмов работают специальные "виртуальные комнаты". Кроме того, для детей предусмотрены перформансы, лаборатории и интерактивные рассказы.