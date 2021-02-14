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Карнавал в пандемию: безлюдные площади и каналы Венеции

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210214/250888049/Karnaval-v-pandemiyu-bezlyudnye-ploschadi-i-kanaly-Venetsii.html

Впервые одно из главных культурных событий Венеции проводят в онлайн-формате. Балы-маскарады и прочие шествия были отменены в связи с пандемией. Смотрите на видео, как выглядят пустынные улицы города

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году не состоятся главные события карнавала в Венеции - "Полет ангела", балы-маскарады и все шествия. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан

Организаторы отмечают, что для демонстрации костюмов работают специальные "виртуальные комнаты". Кроме того, для детей предусмотрены перформансы, лаборатории и интерактивные рассказы.

 

 

Теги:
Венецианский карнавал, карнавал, Туристы, Турист, Венеция, Италия


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