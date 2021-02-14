Карнавал в пандемию: безлюдные площади и каналы Венеции

Впервые одно из главных культурных событий Венеции проводят в онлайн-формате. Балы-маскарады и прочие шествия были отменены в связи с пандемией. Смотрите на видео, как выглядят пустынные улицы города

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году не состоятся главные события карнавала в Венеции - "Полет ангела", балы-маскарады и все шествия. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан

Организаторы отмечают, что для демонстрации костюмов работают специальные "виртуальные комнаты". Кроме того, для детей предусмотрены перформансы, лаборатории и интерактивные рассказы.