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В школах Тбилиси, Рустави и Кутаиси возобновилась учеба в классах – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (515)
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С 15 февраля в трех крупных городах Грузии – Тбилиси, Рустави и Кутаиси – возобновилась учеба детей в школах. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как после долгого перерыва школьники вернулись к обычным занятиям

С 15 февраля в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то есть в масштабе всей Грузии, дети снова продолжат учебу в классах. При этом у родителей будет право выбрать и возможность дистанционного обучения. Ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись в школы с 1 февраля.

Выбор между очным и дистанционным обучением могут сделать родители учеников школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори. Такой же возможностью пользуются ученики со специальными образовательными нуждами в масштабах всей страны.

По данным Минобразования, 12% школьников из разных городов страны – это 35 732 ребенка – останутся на дистанционном режиме обучения.

Темы:
Видео-новости из Грузии (515)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, учебный год, Минобразования Грузии, образование, Школы, Школы, Школы, Грузия


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