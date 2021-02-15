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Можно в школу и в ресторан: в Грузии ослабили действующие ограничения - видео

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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210215/250894690/Snova-v-shkolu-v-Gruzii-vnov-oslablyayut-ogranicheniya---video.html

В крупных городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави - продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Смотрите в видео Sputnik Грузия, какие изменения вступают в силу c начала этой недели

С 15 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави заработали школы – теперь учащиеся смогут вернуться на обучение в классы. Но, по решению родителей, дети могут продолжить занятия и в дистанционном режиме.

Закрытый ресторан на одной из улиц Тбилиси. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Министр: идет работа над полным снятием ограничений на работу ресторанов

Также с понедельника в стране открылись уличные кафе и рестораны. Но повлияет ли это в лучшую сторону на работу многочисленных частных объектов питания – пока неизвестно. Заведения смогут принимать гостей только до 20:00 и только по будням.

Оппозиция по-прежнему протестует против действующих ограничений, а власти отменять их не торопятся. По крайней мере до тех пор, пока в стране не появится вакцина.

Теги:
Тбилиси, Рустави, Зугдиди, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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