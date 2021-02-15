Можно в школу и в ресторан: в Грузии ослабили действующие ограничения - видео

В крупных городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави - продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Смотрите в видео Sputnik Грузия, какие изменения вступают в силу c начала этой недели

С 15 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави заработали школы – теперь учащиеся смогут вернуться на обучение в классы. Но, по решению родителей, дети могут продолжить занятия и в дистанционном режиме.

Также с понедельника в стране открылись уличные кафе и рестораны. Но повлияет ли это в лучшую сторону на работу многочисленных частных объектов питания – пока неизвестно. Заведения смогут принимать гостей только до 20:00 и только по будням.

Оппозиция по-прежнему протестует против действующих ограничений, а власти отменять их не торопятся. По крайней мере до тех пор, пока в стране не появится вакцина.