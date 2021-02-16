Тень Сороса. Как американский миллиардер "захватывает" власть в Армении

Разбираемся, кого из высокопоставленных чиновников в Армении считают протеже американского миллиардера. Подробнее - смотрите в видео

Против работы фонда Сороса в Армении проходят митинги. Его "ставленников" в правительстве обвиняют в продвижении антироссийского курса и поражении в Карабахе. Главной креатурой называют Пашиняна. Но это - только вершина айсберга.