Тень Сороса. Как американский миллиардер "захватывает" власть в Армении

Против работы фонда Сороса в Армении проходят митинги. Его "ставленников" в правительстве обвиняют в продвижении антироссийского курса и поражении в Карабахе. Главной креатурой называют Пашиняна. Но это - только вершина айсберга.
Разбираемся, кого из высокопоставленных чиновников в Армении считают протеже американского миллиардера. Подробнее - смотрите в видео
Против работы фонда Сороса в Армении проходят митинги. Его "ставленников" в правительстве обвиняют в продвижении антироссийского курса и поражении в Карабахе. Главной креатурой называют Пашиняна. Но это - только вершина айсберга.
Евросоюз последовательно разрывает отношения с Россией - заявил глава МИД России Сергей Лавров. Подробнее - смотрите в видео
В крупных городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави - продолжают ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Смотрите в видео Sputnik Грузия, какие изменения вступают в силу c начала этой недели
С 15 февраля в трех крупных городах Грузии – Тбилиси, Рустави и Кутаиси – возобновилась учеба детей в школах. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как после долгого перерыва школьники вернулись к обычным занятиям
Житель Санкт-Петербурга Денис Гончаров не представляет свою жизнь без музыки и хочет сделать ее доступной для каждого. Что придумал любитель - смотрите в видео
Протестующие в Тбилиси требуют отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" лишится неприкосновенности
Учебный процесс в селе прекращаться не будет, до строительства новой школы дети будут учиться в альтернативном здании
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik