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Тень Сороса. Как американский миллиардер "захватывает" власть в Армении

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210216/250904440/Ten-Sorosa-Kak-amerikanskiy-milliarder-zakhvatyvaet-vlast-v-Armenii.html

Разбираемся, кого из высокопоставленных чиновников в Армении считают протеже американского миллиардера. Подробнее - смотрите в видео

Против работы фонда Сороса в Армении проходят митинги. Его "ставленников" в правительстве обвиняют в продвижении антироссийского курса и поражении в Карабахе. Главной креатурой называют Пашиняна. Но это - только вершина айсберга.

Теги:
Армения, Джордж Сорос


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