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Оппозиция провела три акции протеста в один день у парламента Грузии - видео

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Во вторник у здания парламента Грузии прошли сразу несколько акций протеста. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

Вначале у верхнего входа в здание парламента Грузии представители молодежного крыла партии "Европейская Грузия" провели акцию-перформанс. Участники акции выражали недоверие правящей партии. Также они протестовали против лишения лидера партии "Единое нацдвижение" Ники Мелия депутатской неприкосновенности.

Также у парламента Грузии собралась группа активистов, которая требовала освободить из тюрьмы совладельца телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, которого протестующие называли "политзаключенным".

Затем со своими сторонниками к парламенту прибыла Элене Хоштария. С группой гражданских активистов она принесла депутатам от правящей партии "поздравительные открытки", подписанные именем депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. В открытках, которые активисты поименно подготовили всем депутатам от "Грузинской мечты", было на русском написано слово "Спасибо!"

Темы:
Видео-новости из Грузии (516)
Теги:
Оппозиция, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия


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