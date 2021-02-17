Снегопад в Тбилиси: редкие прохожие и осторожные водители - видео

Снегопад в Тбилиси - явление редкое. Город сразу меняется. Но изменения касаются не только внешнего вида столицы. На улицах сразу становится намного меньше прохожих, а на дорогах - машин. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядит Тбилиси в снегу

На этой неделе погода в Тбилиси ухудшилась. Совсем недавно ярко светило солнце. А теперь за окном видно, как на улицах лежит снег. Температура также понизилась - но мороз синоптики обещают только ночью. В дневное время при плюсовой температуре снег на улицах тает, превращаясь в грязь и слякоть под ногами.

Столица Грузии в снегу выглядит необычно - ведь снегопад в Тбилиси явление редкое даже в разгар зимы. Очень редко снег лежит на тбилисских улицах несколько дней. Обычно он быстро тает. Те жители города, которые не хотят выходить в непогоду на улицу, предпочитают оставаться дома. Поэтому может показаться, что на улицах совсем безлюдно.

Но как только прекратиться снегопад и выглянет солнце - ситуация сразу изменится. Что же касается дорог - водителям следует быть внимательными, так как не все автолюбители ставят в Тбилиси зимнюю резину и ездят даже на старых летних "лысых" покрышках.