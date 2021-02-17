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Снегопад в Тбилиси: редкие прохожие и осторожные водители - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (517)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210217/250914371/Snegopad-v-Tbilisi-redkie-prokhozhie-i-ostorozhnye-voditeli---video.html

Снегопад в Тбилиси - явление редкое. Город сразу меняется. Но изменения касаются не только внешнего вида столицы. На улицах сразу становится намного меньше прохожих, а на дорогах - машин. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядит Тбилиси в снегу

На этой неделе погода в Тбилиси ухудшилась. Совсем недавно ярко светило солнце. А теперь за окном видно, как на улицах лежит снег. Температура также понизилась - но мороз синоптики обещают только ночью. В дневное время при плюсовой температуре снег на улицах тает, превращаясь в грязь и слякоть под ногами. 

Столица Грузии в снегу выглядит необычно - ведь снегопад в Тбилиси явление редкое даже в разгар зимы. Очень редко снег лежит на тбилисских улицах несколько дней. Обычно он быстро тает. Те жители города, которые не хотят выходить в непогоду на улицу, предпочитают оставаться дома. Поэтому может показаться, что на улицах совсем безлюдно. 

Но как только прекратиться снегопад и выглянет солнце - ситуация сразу изменится. Что же касается дорог - водителям следует быть внимательными, так как не все автолюбители ставят в Тбилиси зимнюю резину и ездят даже на старых летних "лысых" покрышках.

Темы:
Видео-новости из Грузии (517)
Теги:
Первый снег в Тбилиси, Снег в Тбилиси, Снег и мороз, Снегопад, Снег, Тбилиси, Грузия


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