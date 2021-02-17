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Рикотский перевал в Грузии в снегу, трейлеры в очереди - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (518)
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На Рикотском перевале на трассе Восток-Запад в Грузии введены ограничения из-за снегопада. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как десятки трейлеров стоят в очереди, ожидая начала движения

Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дорогой Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).

В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

Темы:
Видео-новости из Грузии (518)
Теги:
Снег, Снегопад, Снегопад, грузоперевозки, Транспорт, Рикотский перевал, Рикотский перевал, Грузия


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