Грузия на пороге нового политического кризиса? – видео

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария утром в четверг объявил о своей отставке на фоне политического кризиса в стране. Что происходило ночью и утром в главном офисе "Единого нацдвижения" - смотрите в видео Sputnik Грузия

События стали развиваться стремительно в четверг. С утра все ждали штурма полицией офиса бывшей правящей партии "Единое нацдвижение" с целью задержания лидера ЕНД Ники Мелия. Полицейские даже успели прийти к офису и официально зачитать постановление суда, но неожиданно подал в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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Гахария напрямую связал свою отставку с разногласиями во властной команде по вопросу ареста Мелия. А МВД Грузии через несколько минут после объявления об отставке премьера сообщило, что исполнение решения суда о задержании лидера "Нацдвижения" откладывается.